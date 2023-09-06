На беларуса завели уголовное дело за попытку дать взятку в 5 евро сотруднице латвийской таможни

2 сентября на въезде в Латвию беларус предложил взятку в 5 евро сотруднице латвийской таможни. На него завели уголовное дело, сообщает Служба государственных доходов Латвии.

На пункте таможенного контроля «Силене» беларус предложил 5 евро сотруднице латвийской таможни, чтобы та пропустила его с продуктами, запрещенными к ввозу в страны Евросоюза. Таможенница отказалась и сообщила об этом в службу безопасности.

В отношение беларуса Департамент налоговой и таможенной полиции возбудил уголовное дело.