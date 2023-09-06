Милиция в Минске задержала иностранца, обокравшего беларуску; на вырученные деньги он купил кольцо своей девушке

В Минске милиция задержала 35-летнего иностранца, укравшего у беларуски золотые украшения на сумму 3600 рублей, сообщает МВД. На вырученные деньги он купил кольцо своей девушке.

По информации силовиков, минчанка познакомилась с иностранцем в социальных сетях и пригласила мужчину в гости. Когда беларуска ушла из квартиры, иностранец забрал с собой золотые украшения и деньги. Вместо похищенных ценностей на сумму 3600 рублей мужчина оставил сувенирные евро и дешевую бижутерию.

Милиция задержала иностранца. По словам силовиков, мужчина признался, что похищенное имущество сдал в ломбард за 700 рублей, а на вырученные деньги купил кольцо для своей девушки.

На задержанного завели уголовное дело за кражу (статья 205 УК).