Жительницу Новополоцка оштрафовали за фотографию белой собаки в комбинезоне красного цвета

22 августа Аллу Грудницкую из Новополоцка суд признал виновной в «несанкционированном пикетировании» (часть 1 статьи 24.23 КоАП) и оштрафовал на 100 базовых величин (3700 рублей), пишет «Вясна».

По информации правозащитников, согласно протокола, «пикетирование» заключалось в том, что женщина разместила в социальной сети «Одноклассники» фотографию белой собаки в комбинезоне красного цвета. Под фотографией была подпись «Жыве Беларусь! Насілію нет!».

17 августа, суд оштрафовал беларуску за «распространение экстремисткой информации» (часть 2 статьи 19.11 КоАП). В ее инстаграме милиционеры нашли подписку на страницу «экстремистского» СМИ.

Алла Грудницкая — жена стоматолога Александра Грудницкого. 17 августа его арестовали на 15 суток из-за фотографии в инстаграм с грузинским и украинским флагом, что расценили как пикет (часть 1 статьи 24.23 КоАП).

18 августа его лайк в «Одноклассниках» под публикацией «Хартии-97» посчитали распространением «экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП) и Грудницкого арестовали еще на 15 суток.