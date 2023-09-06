7 сентября вступает в силу указ, по которому беларусы, проживающие за границей, не смогут продлевать паспорта в консульствах

На Национальном правовом интернет-портале официально опубликован указ Александра Лукашенко, согласно которому беларусам за границей больше не будут выдавать и продлевать паспорта в консульствах. Документ вступает в силу с 7 сентября.

Теперь новые паспорта беларусы смогут получить только «в органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства». Беларусы, проживающие за границей, не смогут продлить или обменять паспорт в консульствах.

Идентификационную карту за границей человеку, получающему ее впервые будет выдавать МИД, а ее обменом будут заниматься органы МВД, или МИД.