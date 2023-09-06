МВД признал телеканал «Ранак» из Светлогорска «экстремистским формированием»

МВД признал телеканал «Ранак» «экстремистским формированием». Решение было принято 5 сентября.

12 июня в Светлогорске силовики задержали восьмерых сотрудников светлогорского телеканала «Ранак». На задержанных сотрудников составили протоколы за распространение «экстремистских» материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП). Суд назначил мужчинам по 7 суток административного ареста, женщинам — штраф

20 июня Мининформ заблокировал сайт светлогорского телеканала, а в июле соцсети и сайт признали «экстремистскими» материалами. В августе силовики задержали редактора телеканала «Ранак» Юлию Довлетову.