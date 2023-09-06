Рустема Умерова назначили министром обороны Украины

Народные депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за назначение нового министра обороны Украины. Им стал бывший глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров, пишет hromadske.

Решение поддержали все парламентские фракции. 338 народных депутатов отдало голоса «за», один воздержался и 21 депутат не голосовал.

Рустем Умеров — этнический крымский татарин. В 2019 году он стал депутатом Верховной рады от партии «Голос», а в 2022 году назначен главой Фонда государственного имущества Украины.

4 сентября бывший министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке.

Украинские СМИ обвиняли Алексея Резникова в коррупции. В январе 2023 года издание «Зеркало недели» выпустило расследование, согласно которому Минобороны закупило продукты питания для солдат по цене в два-тра раза выше, чем в розничных магазинах Киева.

В конце августа издание «Украинская правда» утверждало, что Минобороны закупило зимнее обмундирование в Турции по завышенной цене. Резников все обвинения отрицал.