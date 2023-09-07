Владимир Зеленский наградил орденами «За мужество» четверых бойцов полка Калиновского

В день военной разведки Украины Владимир Зеленский наградил четверых бойцов полка Калиновского орденами «За мужество» III степени. Об этом сообщает телеграм-канал полка.

Судя по фото, среди награжденных — медик Анастасия Мехмет с позывным «Север».

— Украина гордится каждым солдатом ГУР, всеми героями нашей разведки! Мы гордимся каждой вашей операцией, вашим героизмом и талантом наносить врагу именно такие удары, которые действительно его ослабляют. Большая часть вашей боевой и разведывательной работы не может обсуждаться открыто. Но знайте: я благодарю вас за каждый элемент вашей работы, — сказал Зеленский.