Украинке, которая ехала к жениху, запретили въезд в Беларусь: на границе у нее в телефоне нашли фото ее отчима в военной форме

Беларуские пограничники отказали во взъезде в страну гражданке Украины из-за фотографии ее отчима в военной форме, которую обнаружили силовики при осмотре ее телефона, рассказали «Медиазоне» близкие девушки.

У украинки Елены в Беларуси живет ее парень, с которым она хотела заключить брак и продолжить жить в Беларуси. С этой целью девушка выехала из Украины в Польшу, а из Польши в Беларусь.

На польско-беларуской границе сотрудники КГБ взяли у Елены на проверку телефон. Там они обнаружили фотографию ее отчима с мамой. Отчим Елены на фотографии был в украинской военной форме. После осмотра телефона девушке поставили запрет на въезд в страну и развернули обратно.

Близкие Елены говорят, что пограничники предупредили девушку, что она не сможет больше въехать в Беларусь ни через один пункт пропуска.

Парень Елены попробовал оспорить решение пограничников, для этого он приехал в пункт пропуска, где развернули его девушку, но ему сообщили, что это бесполезно.

Под видом родственника девушки «Медиазона» дозвонилась на горячую линию Госпогранкоммитета, там сообщили, что информацию предоставить могут.

«Во-первых, мы не даем никакой информации о лицах, пересекающих границы. Второй момент — на основании закона №105 "О порядке въезда и выезда иностранных граждан" может быть отказано во въезде без объяснения причин. Вы можете написать обращение на имя председателя госпогранкомитета. Я думаю, вряд ли это поможет. Если закрыли въезд, то, как правило, уже человек не въедет никогда», — сообщили на горячей линии ГПК.