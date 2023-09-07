Суд арестовал продавца «экстремистской» книги про убийство Вильгельма Кубе на 13 суток (часть 2 статьи 19.11 КоАП), пишет Генпрокуратура. Имя мужчины не называется.

Прокуратура Первомайского района Минска нашла в интернет-магазине Wildberries книгу историка Олега Усачева под редакцией Анатолия Тараса «Кто, как и зачем убил Вильгельма Кубе».

В УВД Первомайского района в отношении продавца составили протокол по статье о растпространении «экстремистских» материалов

13 января суд Центрального района Минска признал книгу про убийство гауляйтера «экстремистскими» материалами.