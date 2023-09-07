Дмитрий Шевцов останется главой БКК, несмотря на рекомендацию Международной федерации

Комитет по соблюдению правовых норм и посредничеству Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца порекомендовал главе беларуского отделения Дмитрию Шевцову покинуть пост до 3 октября, но он продолжит работать, рассказали в эфире «Беларусь 1».

За продолжение полномочий Шевцова проголосовал Съезд БКК. В новостном сюжете «Белаурсь 1» показали кадры заседания — делегаты голосовали поднятием рук.

По информации «Белты», Международный Красный Крест порекомендовал Шевцову покинуть пост на время проведения расследования.

«Я признателен делегатам съезда за ту поддержку, которая мне была оказана. Я дал пояснения по поводу своей поездки и своих выступлений. Конечно, я приму к сведению все замечания, которые были озвучены на съезде», — сказал Дмитрий Шевцов.

20 июля Международный Красный крест выпустил заявление, в котором осудил поездку главы Беларуского Красного креста Дмитрия Шевцова в оккупированные города Украины и сообщил, что не был предупрежден о визитах заранее.

19 июля в эфире «Беларусь 1» вышел сюжет, в котором Генеральный секретарь беларуского Красного креста подтвердил, что организация участвует в вывозе детей из Украины в Беларусь.

13 июля Шевцова заметили в майке с символом Z. Журналисты «Зеркала» попытались взять комментарий у главы БКК, но тот, услышав вопрос о наличии у него этой символики, положил трубку.