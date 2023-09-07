После окончания срока на свободу не вышел Сергей Монич, его отправили в ШИЗО

21 августа после окончания срока на свободу не вышел приговоренный к 3 годам колонии Сергей Монич, пишет dissident.by.

По информации инициативы, родственники Монича не знают о новом уголовном деле. В колонии ответили, что он помещен в СИЗО до 19 сентября.

Жена Монича с двумя детьми уехали в США, где ждала мужа из-за угрозы преследования.

По информации dissident.by, Монича задержали 21 декабря 2020 года за надписи на стене «ОМОН — убийцы», «Кубраков — фашист», «3%». Также, по информации правозащитного центра «Вясна», у него нашли 0,1 грамм марихуаны.

По статьям о незаконном обороте наркотиков (часть 1 статьи 328 УК), хулиганстве (статья 339 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК) его приговорили к 3 годам колонии.