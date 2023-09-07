Силовики задержали программиста, который «не дослушал» звонок милиционера и положил трубку

Силовики отчитались о задержании программиста, который «не дослушал» звонок милиционера и положил трубку. Видео с парнем опубликовано в провластном телеграм-канале «Книга ГУ "БАЗА"».

«Сегодня днем мне позвонили сотрудники милиции, представились. Я их не дослушал, в грубой форме ответил и положил трубку. После чего был задержан», — говорит молодой человек в розовом худи на милицейском видео.

По его словам, он участвовал в «несанкционированном массовом мероприятии», работает в компании «Нордсофт» и зарабатывает 1700 рублей.