В Минске произошла авария в системе водоснабжения, врачи советуют не использовать воду из‑под крана в трех районах столицы

6 сентября в результате аварии в трубах «Минскводоканала» снизилось давление, пишет Onliner. Санитарно-эпидемиологическая служба столицы рекомендует не использовать воду из-под крана в трех районах столицы.

Несколько читателей издания сообщили о проблемах с водой. У них могло не быть воды, она могла быть ржавой или плохого качества.

Санитарно-эпидемиологическая служба рекомендует не использовать воду из-под крана в Первомайском, Партизанском и Советском районе Минска для «для питьевых целей, приготовления пищи и соблюдения правил личной гигиены» .