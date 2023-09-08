Силовики задержали владелицу салона красоты за бчб‑маникюр

Силовики в Могилеве задержали владелицу салона красоты из-за бело-красно-белого маникюра, сообщает государственный канал «Беларусь 4».

Силовики пытались снять «покаянное» видео с ней, однако она не стала зачитывать текст и отворачивалась от камеры. В итоге, как сообщает телеканал, владелицу салона оштрафовали на 100 базовых величин (3700 рублей), однако по какой статье — не сообщается.

В квартире задержанной силовики нашли бчб и украинский флаги, а в телефоне — фото с акций протеста. Кроме того, их внимание привлекла ванная комната, выложенная бело-красно-белой плиткой.

На видео владелица салона красоты говорит, что ее муж — гражданин Украины, получивший вид на жительство в Беларуси. Диктор в кадре замечает, что сейчас «решается вопрос о его депортации» из-за его «националистических взглядов», а также видео с инструкцией по приготовлению «коктейля Молотова», найденного в переписке с женой.