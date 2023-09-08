Силовики задержали владельца брестского бара «Дэнди» Александра Козака

Силовики отчитались о задержании за распространение «экстремистских материалов» Александра Козака, владельца брестского бара «Дэнди». Видео с ним появилось в провластном телегам-канале «Первый рубеж». Кроме того, силовики задержали и еще одного молодого человека, на видео он говорит, что его зовут Марк Александрович, и он работает кассиром в «Евроопте»

На видео силовиков Александр Козак рассказывает, что разместил на своей станице Вконтакте материал, «который ныне является экстремистским». Второй задержанный говорит, что задержан за подписки на «экстремистские» телеграм-каналы.

По какой именно статье молодые люди были задержаны — не сообщается, однако авторы канала пишут, что оба они «отправились в ИВС подумать над своим поведением».