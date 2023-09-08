60‑летний брестчанин получил два года домашней химии за оскорбление участников провластного митинга

Суд Московского района Бреста приговорил 60-летнего Сергея Мицковича к двум годам домашней химии и штрафу в 3700 рублей по статье об оскорблении представителя власти (статья 369 УК), пишет правозащитный центр «Вясна». Его обвинили в оскорблении участников провластного митинга.

Как пишут правозащитники, Мицковича обвинили в том, что 20 марта 2022 года он написал комментарий со словом «скоты» под видео с провластного митинга у украинского посольства в Минске. В своем комментарии Сергей Мицкович упомянул в том числе и участников митинга — депутата Олега Гайдукевича и сотрудника госСМИ Григория Азаренка.

Гайдукевич и Азаренок вместе с другими участниками митинга пришли 20 марта 2022 года к посольству для того, чтобы протестовать «против нацистской власти в Украине».