«Беларускі Гаюн»: месяц назад Россия вывела свою авиацию из Беларуси, оставив один истребитель

Месяц назад из Беларуси была выведена почти вся авиация ВКС России, а авиационная часть Региональной группировки войск Беларуси и России перестала существовать, считает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

По данным активистов, это произошло 5 августа. С аэродрома «Мачулищи» на аэродром «Сеща» в Брянской области улетели 11 вертолетов ВКС РФ. А с аэродрома «Барановичи» в Россию улетели девять истребителей Су-34 и Су-30СМ ВКС РФ.

«На 1 сентября в Беларуси оставался только один штурмовик Су-25 ВКС РФ, который прилетел в "Мачулищи" 25 июля, а 31 августа перебазировался на аэродром "Лида"», — пишет «Беларусі Гаюн».