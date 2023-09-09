В Верхнедвинске за «экстремизм» будут повторно судить 81‑летнего краеведа, пережившего концлагерь

В понедельник 11 сентября суд Верхнедвинского района будет судить 81-летнего краеведа Антона Буболо за «распространение экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП), пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

В конце января суд оштрафовал Бубуло на 20 базовых величин (740 рублей) по той же статье за публикацию «экстремистских материалов» в фейсбуке.

Антон Буболо — старший научный сотрудник местного историко-краеведческого музея и почетный гражданин Верхнедвинска. Весной 1943 года, когда ему не было еще и года, Антон Францевич и его семья (мама, брат и сестра) попали в Саласпилсский концлагерь.