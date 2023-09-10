Фильм «Зеленая граница» про миграционный кризис на беларуско-польской границе получил приз на Венецианском кинофестивале

Фильм «Зеленая граница» польской кинорежиссерки Агнешки Холланд о беженцах на беларуско-польской границе получил специальный приз жюри на 80-ом Венецианском фестивале, сообщила пресс-служба фестиваля.

Картина «Зеленая граница» — история о гуманитарном кризисе на границе Польши и Беларуси. В фильме рассказывают про семью сирийских беженцев и одинокую учительницу английского из Афганистана, которые застревают на границе пытаясь пробраться в страны ЕС.

Главный приз — «Золотого льва» — получил фильм «Бедные-несчастные» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Картина «Бедные-несчастные» рассказывает об ученом, который решил спасти женщину, пересадив ей мозг ее же нерожденного ребенка.

Приз Большого жюри (Серебряный лев) получила картина «Зла не существует» режиссера Рюсукэ Хамагути. Еще одного «Серебряного льва» за лучшую режиссуру получил Маттео Гарроне с фильмом «Я — капитан» о пути эмигрантов через Средиземное море.

«Золотую Озеллу» за лучший сценарий получил Гильермо Кальдерон, Пабло Ларраин за фильм «Граф», режиссера Пабло Ларраина.

Приз за лучшую мужскую роль получил актер Питер Сарсгаарду за роль в фильме «Память» Мишеля Франко. Лучшей актрисой стала Кейли Спейни, снявшаяся в фильме «Присцилла».