Силовики задержали мужчину, который в 2020 году «препятствовал» задержанию Степана Латыпова, когда он вместе с соседями вышел защитить мурал с «диджеями перемен», видео с ним появилось в близком к силовикам телеграм-канале «Книга ГУ"БАЗА"»

На камеру мужчина говорит, что принимал участие в несанкционированном митинге на «площади перемен», когда задержали Степана Латыпова. Мужчина говорит, что «препятствовал» задержанию Латыпова.

В видео силовиков вставлены кадры с дня задержания Латыпова. На них видно, задержанный стоял в стороне, но в какой-то момент силовики подошли к нему и оттолкнули мужчину в сторону. Дальше он шел вместе с соседями в стороне.

Какую статью предъявляют задержанному — неизвестно.

Минчанина Степана Латыпова задержали 15 сентября на «Площади перемен». 20 сентября государственные телеканалы ОНТ и БТ показали сюжеты, в которых утверждалось, что Латыпов организовал незаконный канал поставок опасных химикатов в страну и, по версии силовиков, собирался использовать яды против милиционеров.