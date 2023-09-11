КГБ признал «экстремистским формированием» группу агрогородка Атолино в Минском районе, следует из обновленного перечня на сайте МВД.

В группе с таким названием на момент написания новости состоят 49 человек. КГБ отдельно указывает имена некоторых участников — Павел Иванов, Дмитрий Тикунов, Евгения Мостовая (Григорик), Павел Белоницкий, Алексей Семенов, Юрий Антонович, Александр Зайцев и Владимир Полех.

14 января Минский городской суд приговорил администратора телеграм-канала «Атолино» Павла Юхневича к 4 годам колонии по обвинению в изготовлении и распространении «протестных листовок, стикеров, газет», а также в участии в воскресных маршах в августе-сентябре 2020 года.

Его обвинили в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и распространении материалов, содержащих призывы к причинению вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).