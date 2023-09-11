СК начал «специальное производство» против бывших сотрудников BYPOL Владимира Жигаря, Матвея Купрейчика, Игоря Лобана, Андрея Остаповича, Олега Талерчика и действующего представителя организации Александра Азарова, сказано в официальном канале ведомства.

Всем им инкриминированы заговор или действия, с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК), руководство «экстремистским формированием» (часть 1 статьи 361-1 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК).

Азарова, Жигаря, Лобана, Купрейчика и Талерчика обвиняют также в создании «экстремистского формирования», совершенном повторно (часть 2 статьи 361-1 УК), пишет Генпрокуратура.

Азарова и Талерчика обвиняют также в призывах к причинению вреда нацбезопасности страны (часть 3 статьи 361 УК). Азарова и Купрейчика — в оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

Кроме того, Александра Азарова обвиняют в:

Клевете (статья 188 УК),

Организации актов терроризма (части 3 и 4 статьи 289 УК),

Разрушении средств сигнализации, другого транспортного оборудования (часть 2 и 4 статьи 309 УК),

Оскорблении Лукашенко (часть 2 статьи 368 УК),

Измене государству (часть 1 статьи 356 УК).

Олега Талерчика дополнительно обвиняют в:

Разжигании социальной вражды (часть 1 статьи 130 УК),

Клевете в отношении Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК),

Содействии «экстремистской деятельности» (часть 1 статьи 361-4 УК),

Разглашении информации о частной жизни и персональных данных (часть 3 статьи 203-1 УК).

BYPOL — организация бывших беларуских силовиков. 8 июня глава объединения экс-силовиков BYPOL Александр Азаров заявил, что соцсети организации захватил бывший сотрудник Матвей Купрейчик, который ранее отказался проходить проверку на полиграфе. Купрейчик и остальные бывшие силовики обвинили Азарова в скрытии финансовых отчетов работы фонда.

13 июня, после встречи команды BYPOL со Светланой Тихановской, Объединенный переходный кабинет рассказал о дальнейшей судьбе объединения бывших силовиков: работу BYPOL решили реорганизовать, а в фонде — провести независимый аудит.

5 июля в соцсетях BYPOL появилось заявление о переименование организации в BELPOL и возвращении в ее состав бывшего следователя Андрея Остаповича.