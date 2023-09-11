СК начал «специальное производство» против бывших сотрудников BYPOL Владимира Жигаря, Матвея Купрейчика, Игоря Лобана, Андрея Остаповича, Олега Талерчика и действующего представителя организации Александра Азарова, сказано в официальном канале ведомства.
Всем им инкриминированы заговор или действия, с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК), руководство «экстремистским формированием» (часть 1 статьи 361-1 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК).
Азарова, Жигаря, Лобана, Купрейчика и Талерчика обвиняют также в создании «экстремистского формирования», совершенном повторно (часть 2 статьи 361-1 УК), пишет Генпрокуратура.
Азарова и Талерчика обвиняют также в призывах к причинению вреда нацбезопасности страны (часть 3 статьи 361 УК). Азарова и Купрейчика — в оскорблении представителя власти (статья 369 УК).
Кроме того, Александра Азарова обвиняют в:
Олега Талерчика дополнительно обвиняют в:
BYPOL — организация бывших беларуских силовиков. 8 июня глава объединения экс-силовиков BYPOL Александр Азаров заявил, что соцсети организации захватил бывший сотрудник Матвей Купрейчик, который ранее отказался проходить проверку на полиграфе. Купрейчик и остальные бывшие силовики обвинили Азарова в скрытии финансовых отчетов работы фонда.
13 июня, после встречи команды BYPOL со Светланой Тихановской, Объединенный переходный кабинет рассказал о дальнейшей судьбе объединения бывших силовиков: работу BYPOL решили реорганизовать, а в фонде — провести независимый аудит.
5 июля в соцсетях BYPOL появилось заявление о переименование организации в BELPOL и возвращении в ее состав бывшего следователя Андрея Остаповича.