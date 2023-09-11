КГБ отчитался о задержании трех «боевых ячеек», которые «работали на СБУ и готовили подрывы железной дороги»

КГБ отчитался о задержании трех «боевых ячеек, работавших на СБУ», которые готовили подрывы железной дороги в Столбцовском и Толочинском районах. Об этом сообщает «Белта».

Один из фигуратов, готовивший подрыв железной дороги в Столбцовском районе, вышел на связь с СБУ. Для подготовки подрыва он привлек бывшего коллегу, пишет «Белта».

В Толочинском районе попыткой подрыва руководил гражданин Украины, утверждает издание. Он привлек к совершению подрыва двух беларусов с навыками в минно-взрывном деле.

— Кроме того, задержанный гражданин Украины, который незаконно пересек беларускую границу, оставил на территории нашей страны целый арсенал с автоматами Калашникова, дронами и взрывчаткой, — передает «Белта»

Сотрудница «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая назвала имя одного задержанного — Вячеслав Бородий. По ее словам, у задержанного был позывной Мангуст, он «проходил спецподготовку на базе учебного центра украинских спецслужб в городе Белая Церковь как боевик-террорист», где обучался «минно-взрывному и стрелковому делу, топографии, использованию беспилотных летательных аппаратов». В последние годы, утверждает Гладкая, Бородий работал Егерем в приграничных районах.

— Работая на СБУ, Мангуст использовался в последнее время как агент для переброски в нашу страну взрывчатки и другого оружия для организации терактов и диверсий на территории Беларуси и России, — написала она.

Гладкая добавила, что при задержании у него изъяли пистолет SIG Sauer с глушителем и двумя снаряженными магазинами. Как пишет «Белта», задержанные находятся в СИЗО КГБ.