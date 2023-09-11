Против задержанных «пособников СБУ» возбудили дела об агентурной деятельности, измене государству и покушению на акт терроризма

Против задержанного в Беларуси украинца Вячеслава Бородия возбудили уголовное дело об агентурной деятельности (статья 358-1 УК), рассказали в эфире СТВ.

По версии, которую озвучили в эфире гоств, Бородий сотрудничал с ГУР и СБУ. Как пишет «Белта», одним из его заданий было оборудовать тайник и заложить туда взрывчатку.

Силовики задержали его 1 сентября в Ельском районе. Бородий заявил, что пришел в Беларусь «забрать пацана и вернуться обратно», кадры его задержания показали в сюжете СТВ «Азбука для террористов». По словам авторов ролика, при задержании у украинца обнаружили пистолет SIG Sauer с глушителем и двумя обоймами.

Кроме Бородия в «Азбуке террористов» упоминаются имена других задержанных — Павла Вабищевича, Андрея Зиненко, Ивана Лихолата, Ивана Бородича и Бориса Пухальского. Против Вабищевича и Зиненко СК возбудил уголовные дела о покушении на акт терроризма (статья 289 УК) и измене государству (статья 356 УК).

В сюжете СТВ Вабищевич говорит, что откликнулся на объявление о работе и ему предложили фотографировать различные объекты на территории Беларуси. За снимку дома по улице Лобанка в Минске и военной части в Молодечно Вабищевич «получил 600 долларов», пишет «Белта».

Для выполнения одного из заданий Вабищевич обратился к «своему бывшему коллеге» Андрею Зиненко. Вместе с ним они перевезли часть взрывчатки в Червенский район, утверждает «Белта».