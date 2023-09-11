РОВД не нашел нарушений в агроусадьбе «Литовка», которую просила закрыть провластная активистка Ольга Бондарева

Новогрудский РОВД не нашел нарушений в действиях руководителей агроусадьбы «Литовка» — провластная активистка Ольга Бондарева просила провести там проверку и принять меры по «незамедлительному закрытию» усадьбы.

В обращении Бондарева подчеркивала, что в «Литовке» «выставлены объекты асоциального и порнографического характера, пропагандирующие культ насилия и жестокости», в том числе «картины ЛГБТ-тематики». Провластную активистку беспокоило, что в агроусадьбу пускают детей.

В РОВД ответили, что решение о посещении «Литовки» с детьми принимают родители, которые несут за них ответственность. На входе в усадьбу поместили объявление, что входить несовершеннолетние могут только с разрешения родителей.

— Что касается пропаганды ЛГБТ, закон о подобном запрете в Беларуси не принят, — говорится в ответе на обращение Бондаревой.

В «Литовку» приехали сотрудники Новогрудского райисполкома, которым тоже отправили обращение — после их визита установили таблички о том, что оформление усадьбы создано исключительно в развлекательных целях и не преследует цели оскорбления чувств верующих, моральных устоев общества, пропаганды насилия.

На некоторые объекты запретили вход несовершеннолетним. На скульптуру обнаженной женщины надели одежду.