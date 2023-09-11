Власти Венгрии не пустили в страну сотрудницу СТВ Наталью Сасс, приехавшую снимать сюжет о Джордже Соросе

Венгерские власти не пустили в страну сотрудницу телеканала СТВ Надежду Сасс. Об этом она сообщила в своей программе «Сасс уполномочен заявить».

Сасс приехала в Венгрию, чтобы снять сюжет об американском финансисте филантропе Джордже Соросе, который родился в Будапеште.

По словам сотрудницы СТВ, в аэропорту Будапешта ей устроили обыск и «всяческие проверки», в итоге закрыли въезд в страну и отправили в Беларусь.

— Отмечу, что ночь перед депортацией я провела в сопровождении венгерской полиции в аэропорту. В центре временного содержания, — рассказала Сасс.







