Беларуский бизнесмен Сергей Карпушкин, которого в США обвинили в помощи обхода санкций, пошел на сделку со следствием

Бизнесмен из Беларуси Сергей Карпушкин, которого арестовали в США в апреле, пошел на слелку со следствием в деле об обходе санкций, пишет Reform.by.

Из опубликованного документа следует, что Карпушкин признал, что учавствовал в схеме покупки металла на $140 млн у компаний Сергея Курченко, который находится под американскими санкциями.

Предполагаемый сообщник Карпушкина, 41-летний Джон К. Унсалан из Орландо был арестован 14 апреля по аналогичным обвиненям.

Сергей Курченко родился в Украине. СБУ называло его «главным финансистом» семьи бывшего президента Виктора Януковича. В 2014 году спецслужба утверждала, что Курченко получил российское гражданство в нарушение законодательства.

Сергей Курченко попал под санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в 2015 году за роль в незаконном присвоении украинских государственных активов, а две его компании включены в список OFAC за то, что оказывали материальную поддержку самопровозглашенным ДНР и ЛНР.