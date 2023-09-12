В Германии беларуса приговорили к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы; он напал на поляка с ножом из‑за спора об Украине

Суд в немецком городе Фрайбург-им-Брайсгау приговорил 44-летнего беларуса к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы за то, что тот в январе напал с ножом на своего коллегу из Польши, пишет Bild.

Оба работали на стройке на юге Германии. В нетрезвом виде беларус шесть раз ударил поляка кухонным ножом. Пострадавшего доставили в больницу и спасли.



На суде беларус заявил, что они обсуждали войну в Украине, а коллега из Польши якобы вёл себя провокативно. «Я никогда не собирался его убивать», — сказал он.

Также беларус добавил, что в 2022 году покинул страну по политическим мотивам.