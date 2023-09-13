Европарламент призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест Лукашенко

Европарламент призвал Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи ордера на арест Лукашенко, сказано в тексте резолюции, подписанной в Страсбурге.

Лукашенко признали виновным в преступлениях против человечности в Украине наравне с Владимиром Путиным и Марией Львовой-Беловой. В тексте резолюции осудили «участие режима Лукашенко» в войне России против Украины, разжигании ненависти, дезинформации и пропаганды, «перекликающейся с воинствующей риторикой Москвы».

В тексте упоминается и фальсификация выборов в Беларуси 2020 года, аресты Виктора Бабарико и Сергея Тихановского, наличие в стране более 1 500 политических заключенных, смерти осужденных — в том числе Витольда Ашурка, Дмитрия Дудойца, Александра Вихора, Николая Климовича и Дмитрия Сорокина.

Евродепутаты осудили и участие режима Лукашенко в вывозе украинских детей и военной поддержке России, заявив, что он «представляет прямую угрозу безопасности ЕС и его граждан».

В резолюции отметили и работу «беларуских демократических сил во главе со Светланой Тихановской, имеющих устоявшуюся структуру». Сказано, что они и другие беларусы «играют жизненно важную роль в продолжении активной поддержки политических заключенных, их семей и активистов, все еще находящихся в Беларуси».

В части документа о репрессиях в Беларуси сказано, что Европарламент требует, чтобы режим Лукашенко прекратил насилие и освободил политических заключенных, членов их семей и «всех произвольно задержанных лиц».

В марте Международный уголовный суд выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Как поясняла «Медиазоне» Кристина Рихтер, советница по правовым вопросам офиса Светланы Тихановской, Международный уголовный суд Гааги работает в соответствии с Римским статутом, который регулирует те преступления, которые может рассматривать гаагский суд. Когда выдается ордер на арест кого-то гаагским судом, то все страны, которые являются участниками Римского статута, должны арестовать этого человека и передать в суд.