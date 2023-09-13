Суд Евросоюза отклонил иск Synesis о снятии санкций

Суд Евросоюза отклонил иск Synesis и ее владельца Александра Шатрова о снятии санкций ЕС за участие в репрессиях режима Лукашенко против гражданского общества, пишет Deutsche Welle.

Шатров и Synesis подали иски против Совета ЕС в 2022 году. В Официальном журнале ЕС указано, что Synesis предоставила белорусским властям платформу видеонаблюдения Kipod, которая позволяет осуществлять поиск и анализ видеозаписей, а также использовать программное обеспечение для распознавания лиц.

«Что делает компанию ответственной за репрессии гражданского общества и демократической оппозиции со стороны государственного аппарата Беларуси», — говорится в журнале ЕС.

22 января 2022 года Synesis обращался в МИД Великобритании с требованием пересмотреть решение о санкциях. По утверждению компании, система Kipod не использовалась для поиска протестующих, а компания Synesis права человека не нарушала и репрессий не совершала, поэтому санкции неоправданны. В МИД рассмотрели заявление и оставили решение о санкциях в силе, тогда представители Synesis подали в суд.

Высокий суд в Лондоне отказался удовлетворить иск беларуской компании Synesis против МИД Великобритании об отмене наложенных на нее санкций.

ЕС ввел санкции в отношении Synesis 17 декабря 2020 года. Это решение обосновали тем, что компания предоставляет беларуским властям системы видеонаблюдения с распознаванием лиц Kipod, что «делает компанию ответственной за репрессии беларуского государственного аппарата по отношению к гражданскому обществу и демократической оппозиции». На следующий день к санкциям ЕС присоединилась Великобритания.