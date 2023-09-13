Прокурор запросил 7 лет колонии для водителя МАЗа, обвиняемого в ДТП под Смолевичами, в котором погибло 13 человек

Государственный обвинитель запросил семь лет колонии для водителя МАЗа, обвиняемого в ДТП с участием маршрутки в Смолевичском районе в феврале, в котором погибло 13 человек, пишет «Мінская праўда».

Водитель самосвала обвиняется по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более человек (часть 3 статьи 317 УК). Меру пресечения ему предложили изменить на с домашнего ареста на заключение под стражу.

Представитель транспортной организации ЧТУП «Синкевич», которой принадлежала попавшая в ДТП маршрутка, ознакомился с материалами дела и заявил, что не поддерживает требования исков о компенсации морального вреда. Такое решение он пояснил тем, что, по его мнению, вины водителя маршрутки в ДТП нет.

Второй участник аварии, водитель маршрутки, умер в больнице 6 марта не приходя в сознание.

20 февраля на дороге Смолевичи-Шацк грузовой автомобиль МАЗ столкнулся с маршрутным такси — в результате аварии на месте погибли 11 человек, еще двое скончались позже в больнице.