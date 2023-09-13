При восхождении на Эльбрус погиб руководитель технического комитета Беларуской федерации баскетбола Николай Ермашов

При восхождении на Эльбрус погиб беларус 1983 года рождения, сообщает МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Погибшим оказался глава попечительского совета «Динамо-Джуниверс» и руководитель технического комитета Беларуской федерации баскетбола Николай Ермашов, сообщила пресс-служба клуба.

МЧС пишет, что беларус был в составе незарегистрированной группы туристов из 9 человек. Он сорвался с высоты, находясь на 5400 метров над уровнем моря и от полученных травм скончался на месте.

Спасатели эвакуировали тело погибшего туриста и передали следственно-оперативной группе.

«Николай всегда увлекался хоккеем, посещал матчи "Динамо" и переживал за результаты команд во всей клубной структуре, также внес большой вклад в успех и развитие нашей школы, которая благодаря ему смогла воспитать новых звезд беларуского хоккея», — отметили в пресс-службе ХК «Динамо-Минск».

В июле на Эльбрусе погибла 68-летняя беларуска. Женщина находилась в Эльбрусском районе в составе туристической группы, отдыхающей в Железногорске. Она погибла, сорвавшись с обрыва.

Эльбрус — самая высокая горная вершина России. Эльбрус включён в список высочайших вершин частей света «Семь вершин».

Обновлено в 13.50. Добавлено имя и должность погибшего