Силовики провели «зачистку» в Брагине, Хойниках и Комарине, задержаны как минимум шесть человек

Силовики отчитались о задержании как минимум шести человек в Брагине, Хойниках и Комарине, видео с задержанными опубликовал провластный канал «Ближе к звездам. Гомель».

Как утверждают авторы канала, всех задержанных обвиняют по административной статье о распространении «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП). На видео задержанные говорят, что были подписаны на «экстремистские» телеграм-каналы и страницы в «Одноклассниках».

За подписки людей задерживали сотрудники ОМОНа с оружием и в экипировке. Некоторых задержанных, судя по видео, заставляли лечь лицом в пол, в машину силовиков их выводили в наручниках с руками за спиной.