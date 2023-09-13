Осужденного на 10 лет Григория Костусева после возвращения в колонию из больницы трижды помещали в ШИЗО

Осужденного на 10 лет политика Григория Костусева после возвращения из больницы в ИК-22 как минимум три раза помещали в ШИЗО, об этом со ссылкой на свои источники пишет телеграм-канал MAYDAY.TEAM.

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В больнице 66-летний Григорий Костусев находился с 27 апреля, туда его поместили на обследование. В заключении у него ухудшилось состояние здоровья, он проходил курс лечения в тюремной больнице на Володарского, куда попал с одышкой, отеками конечностей, проблемами с сердцем, артериальным давлением и спутанным сознанием. Дочь политика Екатерина Костусева рассказывала журналистам, что результаты анализов отца указывают на вероятное онкозаболевание.

Главу БНФ Григория Костусева осудили на 10 лет лишения свободы по делу о «захвате власти» в сентябре 2022 года.