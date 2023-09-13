Мужчину, которого задержали на границе с Беларусью, судят за содействие «экстремистской» деятельности

Брестский областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении 38-летнего Александра Коваля, которого в мае задержали на границе при возвращении в Беларусь. Мужчину обвиняют в содействии «экстремистской» деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК) за отправку видео с военной техникой в телеграм-канал Nexta, пишет «Брестсткая вясна».

Коваля задержали 28 мая на границе, когда он возвращался с соревнований в Словакии. При въезде в Беларусь у Коваля потребовали на проверку телефон. Правозащитники пишут, что мужчина сам предоставил силовикам телефон и пароль к нему. При осмотре у него нашли видео передвижения российской военной техники на МКАД, которое Коваль отправил в бот телеграм-канала Nexta.

Прокурорка запросила мужчине два с половиной года колонии.