YouTube заблокировал канал Константина Каверина и Людмилы Милославской «Обычное утро»

YouTube заблокировал канал утреннего шоу Константина Каверина и Людмилы Милославской «Обычное утро», об этом создатели шоу написали в своем телеграм-канале.

«Друзья, по независящим от нас обстоятельствам канал "Обычное утро" заблокирован . Наша команда уже делает все возможное для того, чтобы как можно скорее вернуть доступ к каналу и продолжить радовать вас каждое утро!», — написали создатели канала.

«Обычное утро» — шоу для беларусов с ведущими Константином Кавериным и Людмилой Милославской. В шоу говорят про беларусов и то, что их волнует.