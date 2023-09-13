Силовики задержали парня из‑за твита про Азаренка

Силовики задержали молодого человека из-за твита про сотрудника СТВ Григория Азаренка, видео с ним опубликовал провластный телеграм-канал «Книга ГУ "База"».

Как пишет «Наша Ніва», молодого человека зовут Андрей Гуревский. В твиттере он написал: «Фу боже, со мной в тренажерке Азаренок».

На видео задержанный говорит, что «отправлял фотографии» в чат-боты телеграм-каналов Nexta и «Беларусь головного мозга». Далее в кадре показывается книга, найденная дома у задержанного — «Інкарпарацыя. Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай» Евгения Анищенко.

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После этого в кадре появляется Григорий Азаренок, он говорит с задержанным и дает ему в руки книгу «Преступление и наказание». Азаренок говорит, что Достоевский «уехал на каторгу революционером, демократом, либералом, посидел на каторге монархистом, хорошим человеком».

По каким именно статьям задержан молодой человек — не сообщается.