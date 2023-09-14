«Экстремистскую» литературу в библиотеках будут выдавать «ограниченному кругу» по «специальному разрешению»

Книги, которые в Беларуси признаны «экстремистскими материалами», будут выдавать в библиотеках «ограниченному кругу» по «специальному разрешению». Об этом рассказал заместитель гендиректора Национальной библиотеки Беларуси Виктор Пшибытко в сюжете гостелеканала «Беларусь 1», обратило внимание издание «Зеркало».

В сюжете рассказали, что все книги «экстремистского содержания» сложно уничтожить, и они на данный момент есть в библиотеках. По словам корреспондента гостелеканала, «порой для написания научных статей или расследований специалисты обращаются и к такому чтиву».

— Вот только на данный момент порядок, кому именно и в каких случаях можно выдавать такие экземпляры, еще определяется. Мы работаем над этим вопросом. И будем надеяться, что в ближайшее время этот законодательный пробел будет уточнен. Теоретически ограниченному кругу пользователей при специальном разрешении можно будет этими документами воспользоваться, — рассказал заместитель гендиректора Национальной библиотеки Беларуси Виктор Пшибытко.

Речь идет о документе, который должен навести «окончательный порядок» в процессе хранения «экстремистской литературы» библиотеками.