Суд приговорил бывшего председателя Хотимского райисполкома к 6 годам колонии

Суд приговорил бывшего председателя Хотимского райисполкома Михаила Куксенкова к 6 годам колонии по статьям о покушении на получение взятки (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 430 УК) и превышении власти (часть 3 статьи 426 УК), пишет Генеральная прокуратура.

По версии обвинения, в апреле 2020 года он дал «незаконные указания» главе неназванного предприятия купить корм для крупного рогатого скота без проведения процедуры закупок по «явно завышенным ценам». За решение этого вопроса, чиновник «требовал» от бизнесмена вознаграждение в виде 5% суммы от сделки.

Генпрокуратура пишет, что предприятию нанесен материальный ущерб в особо крупном размере и «существенный вред государственным и общественным интересам». Размер ущерба не называется.

Куксенков признал себя виновным в превышении власти, но отрицал обвинения в части покушения на получение взятки.

Суд признал его виновным. Кроме 6 лет колонии в условиях усиленного режима ему назначе штраф в размере 300 базовых величин.