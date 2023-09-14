Молдова отказала в политическом убежище беларусу, поскольку «нет доказательств того, что Беларусь нарушает права человека»

Беларусу Артему отказали в политическом убежище в Молдове из-за «отсутствия доказательств» нарушений прав человека в Беларуси. Свою историю мужчина рассказал молдавская службе «Радио Свобода».

Артем уехал из страны в 2020 году. По его словам, он поддерживал протестное движение в соцсетях, а также подписал письмо деятелей культуры, требовавших прекратить насилие в отношении протестующих и провести новые выборы. Примерно через месяц беларуса уволили по статье об «утрате доверия».

Последний год он живет в Молдове. Артем говорит, что «очень верил в Молдову как в страну, в которой сможет реализоваться профессионально» в сфере культуры.

В Молдове без справки о несудимости он не может официально работать, а без апостилирования диплома — продолжать обучение. Кроме того, беларус не смог открыть счет в местном банке.

Недавно ему отказали в политическом убежище. По словам Артема, представители МВД Молдовы заявили об отсутствии доказательств того, что в Беларуси нарушают права человека. Теперь беларус думает о возвращении в Польшу.

В инспекторате миграции и Молдовы «Радио Свобода» сообщили, что рассматривают 23 прошения на предоставление убежища от граждан Беларуси. В 2021 году они получили одно такое прошение, в 2022 году — 16, а в 2023 — 10.