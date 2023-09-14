Суд Глубокского района приговорил бодибилдера Александра Шарабайко к 1,5 годам колонии за оскорбление Лукашенко

Суд Глубокского района приговорил фитнес-тренера и бодибилдера Александра Шарабайко к 1,5 годам колонии за оскорбление Лукашенко (статья 368 УК), пишет «Витебская Вясна».

С учетом того, что Шарабайко до суда находился в СИЗО, в колонии он пробудет 8 месяцев.

Александра Шарабайко задержали 13 марта в Глубоком. Сначала бодибилдера арестовали на 10 суток за комментарии в интернете, суд счел это нарушением общественного порядка (часть 1 статьи 24.23 КоАП). После Шарабайко перевели в Витебское СИЗО, где ему предъявили обвинение по уголовной статье за оскорбление Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК).