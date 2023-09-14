Суд приговорил бывшего массажиста сборной Беларуси по биатлону к 9,5 годам колонии за финансирование «терроризма»

Суд Первомайского района Минска приговорил бывшего массажиста сборной Беларуси по биатлону Николая Василевича к 9,5 годам колонии усиленного режима по статье о финансировании террористической деятельности (часть 2 статьи 290-1 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Василевича судят второй раз за 3 месяца. 6 июня Минский городской суд приговорил минчанина к шести годам лишения свободы за финансирование «экстремистского» формирования (статья 361-2 УК) и финансирование «экстремистской» деятельности (статья 361-1 УК).

Второй суд над беларусом начался 13 июля. Его обвинили в финансировании «террористической» деятельности (часть 2 статьи 290-1 УК). Суд добавил к предыдущему приговору 3,5 года колонии и назначил штраф в размере 600 базовых величин.

Василевича задержали 17 октября 2022 года и поместили под стражу. Минчанин работал в Республиканском центре олимпийской подготовки по легкой атлетике. В начале января 2023 года КГБ внес его в «список террористов».