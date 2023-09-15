Бывшего капитана милиции из Бреста приговорили к 8 годам колонии по «делу ЧКБ»

Брестский областной суд приговорил бывшего сотрудника милиции Кирилла Гнездилова к 8 годам колонии усиленного режима, пишет «Вясна».

По информации правозащитников, Гнездилова судили по «делу ЧКБ». Беларуса обвинили в содействии разжигания вражды (часть 1 статьи 130 УК) и в незаконных действиях в отношении информации о частной жизни (часть 3 статьи 203-1 УК).

19 февраля 2023 года Гнездилова задержали на границе, когда тот приехал навестить семью из Польши. C 2007 по 2020 год он служил в милиции, после перешел работать в IT. Во время суда беларуса лишили звания капитана милиции.