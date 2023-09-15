«Вясна»: осужденный по «делу Автуховича» Владимир Гундарь находится в ШИЗО бобруйской колонии

Владимир Гундарь, осужденный по «делу Автуховича», находится в ШИЗО бобруйской колонии, пишет «Вясна».

С какого числа и какой причине находится беларус в ШИЗО — правозащитникам неизвестно. Близкие Гундаря предполагают, что беларус находится в ШИЗО с 3 августа: с этого дня от него нет новостей.

В 2021 году фигуранта «дела Автуховича» 60-летнего Владимир Гундаря приговорили к 3 годам колонии по обвинению в насилии над следователем (часть 1 статьи 366 УК).

В октябре 2022 года суд приговорил мужчину к 18 годам колонии. Судья признал Гундаря виновным в создании преступной организации (часть 1 статьи 285 УК) и покушении на захват власти (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК).

С 9 июня Гундарь семь дней провел в ШИЗО бобруйской колонии.