Суд ликвидировал поисковое объединение, председателя которого судили за распространение «экстремистских» материалов

Гомельский областной суд ликвидировал поисковое объединение «Память Отечества» по заявлению прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Объединение занималась поисками ранее неизвестных мест захоронений расстрелянных мирных граждан во время Второй мировой войны и принимали участие в раскопках.

Как пишет прокуратура, председателя «Памяти Отечества» судили по статье о распространении экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП). Ведомство отмечает, что глава объединения «пропагандировал среди членов общества и иных лиц антигосударственные взгляды».

— Распространял искаженные исторические сведения по вопросу происхождения захоронений останков людей в Ченковском лесу Гомельского района, которые были обнаружены в рамках уголовного дела о геноциде беларуского народа, — говорится в пресс-релизе.

После проверки деятельности «Памяти Отечества» прокуратура установила, что совет объединения и его председатель «не приняли меры по надлежащему приему в члены общественного объединения и обеспечению уплаты членских взносов».

В ведомстве сочли, что организация грубо нарушает законодательство и свой устав, а ее деятельность «нанесла существенный вред государственным и общественным интересам». Прокуратура направила в суд иск о ликвидации «Памяти Отечества», который был удовлетворен.