Иосиф Середич: журналистов «Народной Воли» отстранил от работы один из новых владельцев сайта

Один из новых владельцев сайта «Народной Воли» отстранил журналистов от работы. Об этом журналисту Александру Стрижневичу рассказал покинувший «Народную Волю» основатель и издатель Иосиф Середич.

Он рассказал, что бесплатно передал доменное имя издания ООО «Гипер ПК» с одним условием — контентом на сайте будут заниматься журналисты, которые входили в штат редакции.

— Сегодня, 15 сентября, я узнал, что один из руководителей «Гипер ПК» отклонил этих журналистов от сотрудничества. А сейчас якобы сам наполняет информационную ленту сайта, — рассказал основатель «Народной Воли».

Он подчеркнул, что не имеет отношения к материалам, которые выходят на сайте.

— Будем действовать с тем, чтобы восстановить законность, — сказал Середич.

Что он собирается предпринимать, издатель не рассказал.

— Эта информация как снежный ком на голову. Мне жаль журналистов. Я был уверен, что они будут работать на соответствующем уроыне, а оказались у разбитого корыта. Мне непонятны действия тех, кому я бесплатно ошибочно передал сайт, — добавил Середич.

В начале августа 2023 года Иосиф Середич покинул издание и сообщил, что передал права на владение сайтом другому человеку. Спустя несколько дней на сайте «Народнай Волі» nv-online.info сменился логотип. Сейчас на странице издания указано, что сайт зарегистрирован в реестре БелГИЕ Республики Беларусь 8 августа 2023 года. Телеграм-канал также сменил название на «NV-ONLINE».

«Народная воля» — общественно-политическая газета, основанная в 1995 году бывшим главным редактором «Народной газеты» Иосифом Середичем. В июне Миниформ лишил «Народную Волю» свидетельства о регистрации, а в апреле газета прекратила выпускать PDF-версию издания.