Беларусу, который 20 лет прожил в Литве, отказали в продлении ПМЖ; он пошел в суд и выиграл дело

Виталия Мазурина, прожившего 20 лет в Литве, признали угрозой национальной безопасности и отказали в продлении вида на жительство. Беларус успешно обжаловал это решение в суде, пишет «Зеркало» со ссылкой на телеканал TV3 Plus.

В сюжете отметили, что спецслужбам Литвы не понравилось прошлое беларуса — Мазурин более 20 лет назад служил в беларуской армии. По подозрению в угрозе нацбезопасности его задержали и «отказали в продлении постоянного вида на жительство», сообщили в эфире TV3.

Беларус решил отстаивать свои права в суде и через пару месяцев выиграл дело.

«Правда, решение по продлению ПМЖ мужчине еще предстоит получить. Однако в такой ситуации везет не всем. Несколько друзей Виталия таким образом уже депортировали из страны», — рассказали в сюжете.

С конца ноября 2022 года Департамент миграции Литвы признал 910 беларусов угрозой национальной безопасности страны — им решением ведомства запрещен въезд в Литву.

С начала 2023 года Литва отказала 309 беларусам в виде на жительство из-за угроз безопасности.