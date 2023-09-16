«Радыё Свабода»: Полина Шарендо‑Понасюк не получила передачу от родных из‑за неизвестного, который передал ей мешок яблок

Полина Шарендо-Понасюк не смогла получить в сентябре передачу от родных из-за неизвестно, который передал ей в камеру мешок яблок, пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на мужа Полины, Андрея Шарендо.

По словам Андрея Шарендо, Полину посетил адвокат, которому она рассказала о последней передаче. 1 сентября в 9 утра (передачи принимают с 8.30) ей в камеру принесли мешок яблок. Передача была подписана фамилией, которую Полина не знает. Яблоки в мешке были «битые, как будто собранные где-то у дороги», а вес передачи составил ровно 30 килограммов, ровно столько, сколько в месяц могут передать родные.

Полина выбросила яблоки в мусор, но формально лимит передач на сентябрь исчерпан.

Сейчас Полина Шарендо-Понасюк находится в СИЗО Гомеля, туда ее перевели из колонии по новому уголовному делу о неповиновении администрации колонии (статья 411 УК) за несколько дней до освобождения.

9 июня 2021 года Шарендо-Панасюк приговорили к 2 годам колонии общего режима. Ее обвиняли в насилии над милиционером (статья 364 УК), оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК) и представителя власти (статья 369 УК). Позже суд Железнодорожного района Гомеля признал Шарендо-Панасюк виновной в злостном неповиновении администрации исправительного учреждения (часть 1 статьи 411 УК) и добавил еще год лишения свободы к ее предыдущему приговору.