Суд приговорил бывшего сотрудника колонии, который продал осужденному телефон, к 2 годам колонии

22 мая суд Витебского района приговорил к 2 годам колонии бывшего сотрудника колонии №3 «Витьба» старшего лейтенанта Алексея Борового, который продал осужденному мобильный телефон, по статье о превышении полномочий (часть 2 статьи 426 УК). Внимание на опубликованный в «Банке судебных решений» приговор обратил внимание канал «Витебск, я гуляю».

По материалам дела, в июле 2022 года Боровой продал осужденному Руцкому мобильный телефон за 1 150 рублей. Через родственников другого осужденного, тот перевел деньги на карточку жены обвиняемого. 20 июля сотрудник колонии снял деньги в банкомате. 380 рублей он потратил на покупку телефона Xiaomi Redmi Note 9Pro в силиконовом прозрачном чехле-бампере. 540 рублей он оставил себе. На 230 рублей он купил спортивное питание для другого осужденного.

В конце месяца сотрудник колонии передал осужденному мобильный телефон с сим-картой. Вскоре его изъяли.

Из показаний Борового следует, что осужденный Килепов рассказал ему о том, что умеет зарабатывать на интернет-бирже, но для этого ему нужен мобильный телефон. Он договорился с осужденым Руцким, что купит телефон и спортивное питание для еще одного осужденного.

Суд приговорил бывшего сотрудника колонии к 3 годам колонии и оштрафовал на 300 базовых величин, но применил амнистию и уменьшил приговор на год.