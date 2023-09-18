В Новополоцке на 15 суток арестовали мужчину, который расклеил антивоенные листовки с фотографией Владимира Путина

11 июля суд Новополоцка арестовал на 15 суток мужчину с инициалом Д. по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприяитй (часть 1 статьи 24.23 КоАП) за антивоенные листовки. Известно об этом стало из постановления суда, опубликованного в «Банке судебных решений».

Согласно протоколу, утром 16 мая в Новополоцкий ГОВД обратилась Б.. По ее словам, на столбе остановки общественного транспорта были наклеены листовки с оскорблением Владимира Путина.

При опросе 6 июля Д. рассказал, что весной изготовил и расклеил по городу листовки с изображением российского президента и антивоенным текстом.

Из рапорта сотрудника уголовного розыска Новополоцкого ГОВД следует, что 15 июня было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье о порче имущества (статья 341 УК).